Cio parla ancora con Peng, 'sembra stia bene e al sicuro'

(ANSA) - LOSANNA, 02 DIC - Il Comitato Olimpico Internazionale ha reso noto di aver parlato di nuovo con tennista cinese Peng Shuai, ieri in videochiamata, e Peng "è sembrata stare bene e al sicuro, data la situazione difficile in cui si trova". Il Cio, in una nota, ha anche respinto le accuse di compiacenza con la Cina. "Condividiamo la stessa preoccupazione di molte altre persone e organizzazioni per il benessere e la sicurezza di Peng Shuai", ma "abbiamo optato per un approccio molto umano e centrato sulla persona", ha sottolineato l'ente olimpico. (ANSA).