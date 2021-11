Giappone: naufrago sopravvive 22 ore in mare aperto

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Un naufrago è sopravvissuto quasi un giorno e una notte interi al largo del Giappone dopo che la sua barca si è capovolta a casa del mare grosso.

Secondo quanto riporta il Guardian, l'uomo - la cui identità non è stata resa nota - si trovava sulla barca da solo davanti alle coste della prefettura di Kagoshima (sudovest) ed era diretto verso l'isola di Yakushima quando l'imbarcazione si è rovesciata sabato pomeriggio.

L'uomo è riuscito a chiamare un collega sull'isola che ha dato l'allarme, ma le squadre di soccorso lo hanno trovato solo 22 ore più tardi. "E' un miracolo che è sopravvissuto", ha commentato al quotidiano Asahi Shimbun un funzionario della Guardia Costiera.

L'uomo è riuscito a salvarsi aggrappandosi al motore della barca e avvolto in un telo di plastica per proteggersi dal freddo. (ANSA).