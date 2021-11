Talebani,basta attrici in soap opera e hijab per reporter

(ANSA) - KABUL, 22 NOV - I Talebani hanno pubblicato una nuova "linea guida religiosa" per i media che invita i canali televisivi dell'Afghanistan a smettere di mandare in onda spettacoli e soap opera con attrici e le giornaliste ad indossare l'hijab islamico mentre presentano i loro servizi. Le nuove direttive ai media sono state emesse dal ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio. Alle tv viene chiesto inoltre di non mandare in onda film o programmi in cui viene mostrato il profeta Maometto o altre figure venerate.

"Queste non sono regole, ma una linea guida religiosa",ha detto il portavoce del ministero Hakif Mohajir. (ANSA).