Taiwan, Cina declassa relazioni diplomatiche con Lituania

(ANSA) - PECHINO, 21 NOV - La Cina ha ufficialmente declassato le relazioni diplomatiche con la Lituania al rango di "incarichi d'affari", ha detto oggi il Ministero degli Esteri cinese, in segno di protesta dopo che Taiwan ha stabilito di fatto un'ambasciata a Vilnius.

"Il governo cinese ha dovuto abbassare le relazioni diplomatiche tra i due paesi per salvaguardare la propria sovranità e gli standard di base delle relazioni internazionali", ha affermato il dicastero in un comunicato.

