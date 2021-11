Giornata infanzia: in Afghanistan Unicef chiude i suoi canali

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Oggi, il giorno in cui l'Unicef tipicamente 'diventa blu' (Go blue) per celebrare la Giornata mondiale dell'Infanzia, l'Unicef ha chiuso i suoi canali digitali che "sono diventati scuri" per riflettere le sfide che i bambini in Afghanistan stanno affrontando, sopportando il peso di una crisi umanitaria in rapida escalation.

Dopo un inverno secco e un raccolto debole, la siccità e l'insicurezza alimentare continuano in tutto il Paese. Quasi 14 milioni di bambini in Afghanistan non hanno abbastanza cibo da mangiare e molti non sanno da dove verrà il loro prossimo pasto.

In una nota, l'Unicef avverte che oltre 1 milione di bambini afgani rischiano di morire a causa della malnutrizione acuta grave, a meno che non ricevano un trattamento immediato. Le epidemie di morbillo stanno mettendo a rischio la loro vita.

Mentre le famiglie diventano sempre più disperate, l'Unicef sta osservando tendenze preoccupanti: da un aumento dei casi di matrimonio precoce e di lavoro minorile, al reclutamento da parte di gruppi armati e ai bambini che non tornano a scuola.

Più di 4 milioni di bambini sono fuori dalla scuola; più della metà di loro sono bambine.

"È difficile celebrare l'essere bambini in Afghanistan in questo momento. Chiudendo le nostre piattaforme digitali nella Giornata mondiale dell'Infanzia, vogliamo inviare un messaggio ai donatori esortandoli a sostenere i bambini dell'Afghanistan", ha detto Alice Akunga, rappresentante ad interim dell'Unicef in Afghanistan. (ANSA).