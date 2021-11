Xi critica Mao, 'fece errori con la Rivoluzione Culturale'

Xi Jinping esprime una pesantissima critica a Mao Zedong nella 'risoluzione storica' approvata dal Plenum del Pcc la scorsa settimana e pubblicata oggi in merito agli "errori" imputati al Grande Timoniere, che hanno prodotto "un gran numero di attività criminali" in occasione del decennio della Rivoluzione Culturale, tra i periodi più controversi della Repubblica popolare. Pur definendo "corretto" il pensiero di Mao e l'applicazione del marxismo-leninismo alla realtà cinese, "purtroppo la linea corretta formata dall'VIII congresso del Partito" tenuto nel 1956 "non ha potuto essere pienamente rispettata", causando "errori". (ANSA).