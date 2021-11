Giappone: la principessa Mako e il marito partono per New York

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La principessa giapponese Mako e il neo marito Kei Kumuro sono partiti stamani dall'aeroporto di Tokyo diretti a New York dove lui lavora come avvocato e dove affitteranno un appartamento. Lo riporta la Cnn. Jeans e maglione lui, felpa e pantaloni larghi lei, i due 30enni sono stati fotografati mentre spingevano i loro trolley allo scalo di Hanedo prima di imbarcarsi su un volo commerciale scortati da guardie del corpo e polizia.

Mako, nipote dell'imperatore Naruhito, ha perso il suo titolo reale sposando un borghese. Dopo aver annunciato il loro fidanzamento nel 2017 sono stati travolti da una valanga di pettegolezzi sui tabloid e online che hanno causato a Mako "tristezza e dolore", come ha rivelato lei stessa in una conferenza stampa dopo il matrimonio. Da tempo si vociferava di un loro trasferimento negli Stati Uniti.

"Mako e io vogliamo costruire una famiglia calorosa e piena di amore", ha detto Komuro. "Nella buona e nella cattiva sorte, vogliamo stare insieme e saremo indispensabili l'uno per l'altro." Ad ottobre è stato bocciato all'esame di stato per avvocati di New York, ma ha detto che continuerà a studiare e riproverà a febbraio. (ANSA).