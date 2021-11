Usa-Cina: prossima settimana vertice virtuale Biden-Xi

(ANSA) - PECHINO, 10 NOV - I presidenti di Usa e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, terranno un vertice virtuale la prossima settimana, anche se non è stata fissata una data specifica. Lo riferisce Bloomberg, citando persone familiari con la questione, ricordando che la mossa arriva mentre le due maggiori economie al mondo sono bloccate in molteplici controversie - tra cui quelle su tecnologia, commercio, Taiwan e diritti umani - pur concordando sull'importanza di continuare il dialogo. I due Paesi hanno deciso all'inizio di ottobre di tenere un incontro virtuale tra leader entro la fine dell'anno, con la data esatta che è ancora in fase di negoziazione. (ANSA).