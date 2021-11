Malala annuncia su Twitter il suo matrimonio

(ANSA) - ISLAMABAD, 10 NOV - Il premio Nobel Malala Yousafzai ha annunciato il suo Nikkah (contratto di matrimonio) con Asser Malik con un messaggio su Twitter.

"Oggi è un giorno prezioso nella mia vita. Asser e io ci siamo sposati e saremo compagni per la vita. Abbiamo celebrato una piccola cerimonia Nikkah a casa a Birmingham con le nostre famiglie. Inviaci le tue preghiere. Siamo entusiasti di camminare insieme per il viaggio che ci aspetta", ha scritto Malala su Twitter.

Il premio Nobel, che oggi ha 24 anni, ha anche condiviso le foto scattate con il neo marito insieme ai suoi genitori Ziauddin Yousafzai e Tor Pekai. Un Maulana (figura religiosa) è anche mostrato in un'immagine che interviene al Nikkah.

Asser Malik è originario della città di Lahore, provincia del Punjab, ed è un imprenditore nel settore dello sport.

Attualmente lavora come General Manager presso il Pakistan Cricket Board (Pcb). (ANSA).