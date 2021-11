India: allarme virus Zika, 100 casi in Uttar Pradesh

(ANSA) - NEW DELHI, 09 NOV - Sono già più di 100 i casi di Zika diagnosticati a Kanpur, in India, tra cui si contano 17 bambini e una donna incinta. La diffusione del virus nella città, dopo il primo caso individuato il 24 ottobre, ha messo in allarme il Dipartimento di salute dello Stato dell'Uttar Pradesh, che ha avviato programmi di sanificazione, ha inondato la città di spray antilarve e ha lanciato uno screening su tutte le persone fragili e sulle donne incinte della zona.

Oltre all'area di Kanpur, massima attenzione verso lo Zika anche nella capitale indiana, Delhi, e nello Stato nordorientale dell'Assam, dove sono stati identificati alcuni pazienti Non esistono cure contro il virus che, trasmesso dalla puntura della zanzara Aedes, si manifesta con febbre alta, forti mal di testa e rash cutanei, anche se molte persone non sviluppano alcun sintomo.

Il primo focolaio indiano di Zika è apparso in Gujarat nel gennaio del 2017. Il virus è stato identificato per la prima volta nelle scimmie in Uganda nel 1947 e poi trovato nell'uomo nel 1952. (ANSA).