Maltempo: India, Chennai paralizzata dalla pioggia

(V. 'Maltempo: alluvioni in Sri Lanka...' delle 9:23) (ANSA) - ROMA, 08 NOV - La capitale manifatturiera dell'India, Chennai, è rimasta paralizzata dalla pioggia ieri a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla costa meridionale del Paese nella notte tra sabato e domenica e che ha spinto le autorità locali ad evacuare la popolazione nelle zone più esposte. Lo riporta la Cnn.

Nella città non si registrano vittime, ma i media locali hanno mostrato video di auto sommerse dall'acqua, alberi sradicati e persone tratte in salvo con gommoni in varie parti di Chennai, la più grande città dello Stato meridionale di Tamil Nadu e spesso chiamata 'la Detroit indiana' in virtù della sua grande industria automobilistica.

L'ente Greater Chennai Corporation ha reso noto su Twitter di aver aperto centri di soccorso in tutta la città, anche per distribuire cibo alla popolazione. Secondo le previsioni, le forti piogge continueranno nei prossimi quattro giorni in diverse parti dello Stato, oltre che nello Stato meridionale dell'Andhra Pradesh e nell'Unione Territoriale di Puducherry.

(ANSA).