Maltempo: alluvioni in Sri Lanka e India meridionale,9 morti

(ANSA) - COLOMBO, 08 NOV - Almeno nove persone sono morte e altre due sono ritenute disperse nello Sri Lanka e in parti dell'India meridionale a causa delle alluvioni provocate dalle forti piogge che si abbattono sulla regione da oltre una settimana.

Quasi la metà dei 25 distretti dello Sri Lanka è stata colpita dal maltempo, che finora ha interessato soprattutto la zona degli Altopiani Centrali nota per la sua produzione di tè.

Un funzionario dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Pradeep Kodippili, ha detto che nel Paese si contano "cinque morti e due dispersi".

Altre quattro persone hanno perso la vita in "incidenti legati alle piogge" nello Stato indiano di Tamil Nadu, ha reso noto ieri il ministro locale per la gestione dei disastri, K.K.S.S.R. Ramachandran. (ANSA).