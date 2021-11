Afghanistan: riaperte scuole per le ragazze a Herat

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Dopo quasi tre mesi dalla presa del potere dei talebani, le scuole secondarie e superiori sono state riaperte anche per le ragazze nella sola provincia di Herat, nell'Afghanistan occidentale. Lo riferisce Tolo News, citando informazioni diffuse da un'associazione locale di insegnanti. Il ritorno in classe, secondo la stessa fonte, riguarderebbe 5mila studentesse dal settimo al dodicesimo anno di corso. Nel resto del Paese restano invece aperte per le allieve solo le scuole primarie. (ANSA).