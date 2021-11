Iraq: nuova protesta filo-Iran a Baghdad contro 'brogli'

(ANSA) - BAGHDAD, 06 NOV - Nuove manifestazioni filo-iraniane si sono svolte oggi a Baghdad per protestare contro i risultati delle elezioni legislative del 10 ottobre scorso in Iraq, all'indomani delle violenze di piazza in cui si è registrata almeno una vittima.

Centinaia di dimostranti si sono ritrovati nei pressi della cosiddetta Zona verde della capitale irachena, che ospita ambasciate ed edifici governativi, dopo che l'Alleanza della conquista, braccio politico delle milizie paramilitari Hashed al-Shaabi, che ha perso numerosi seggi, aveva denunciato "massicci brogli" nelle urne. Tra gli slogan scanditi dai manifestanti, "No all'America" e "No ai brogli", mentre alcuni hanno bruciato le immagini del premier Mustafa al-Kazimi.

Le manifestazioni giungono mentre i partiti proseguono il confronto sulla possibile formazione di una coalizione di governo. (ANSA).