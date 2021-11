Delegazione Pe a Taiwan, vostra democrazia cruciale per Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 05 NOV - "La nostra visita mostra quanto Taiwan sia importante per la discussione e l'agenda europea.

Incarnate libertà e democrazia: la democrazia più vivida nella regione. E siamo venuti per portare il messaggio che Taiwan non è sola. La vostra democrazia è cruciale per i principi Ue ma anche per gli interessi europei a lungo termine". Lo ha detto l'europarlamentare francese Raphael Glucksmann (S&d), presidente della commissione speciale per le ingerenze straniere del Parlamento europeo (Inge) alla guida della prima delegazione del Parlamento europeo in visita ufficiale a Taiwan. "Siamo venuti per imparare da Taiwan, perché rappresenta un esempio su come combattere le interferenze straniere, e la disinformazione, in modo aperto e democratico", ha detto ancora l'europarlamentare sottolineando che "il successo di Taiwan è una miniera per noi. Siamo venuti per imparare e riportare in Europa la vostra esperienza". (ANSA).