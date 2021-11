Cina: #MeToo, censurate sui social accuse star del tennis

(ANSA) - PECHINO, 05 NOV - La Cina ha oscurato ogni riferimento a un messaggio attribuito alla star del tennis Peng Shuai, ex numero uno del mondo nel doppio, che ha accusato sui social network un ex leader comunista di averla costretta a una relazione sessuale, per poi farne la sua amante.

L'accusa era stata formulata in un post pubblicato martedì sull'account Weibo ufficiale della 35enne cinese, vincitrice del torneo Roland Garros in doppio nel 2014, oscurato poco dopo.

In un lungo testo Peng Shuai raccontava tre anni di sesso forzato con l'ex vicepremier Zhang Gaoli, che dal 2013 al 2018 è stato uno dei politici più potenti della Cina. Ma mentre la censura cancellava il messaggio dall'internet cinese, le condivisioni oltrepassavano il confine diffondendosi a macchia d'olio. L'autenticità del post non si è potuta verificare e l'entourage dell'atleta ha rifiutato di commentare.

Zhang Gaoli, da parte sua, non ha commentato pubblicamente l'accusa.

Secondo i dati di Weibo, un post sull'account ufficiale della giocatrice è stato visualizzato più di 100.000 volte, ma il contenuto non è specificato. (ANSA).