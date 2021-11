Cina: Amnesty, blogger Wuhan in carcere rischia di morire

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - L'attivista blogger cinese Zhang Zhan, in carcere per aver denunciato sui social media la gestione della pandemia di Covid-19, "rischia di morire se non viene rilasciata urgentemente per ricevere cure mediche". E' l'appello di Amnesty International che in una nota afferma che la giornalista cinese ed ex avvocato di 38 anni è in agonia dopo un lunghissimo sciopero della fame.

Zhang Zhan si era recata a Wuhan nel febbraio 2020 per raccogliere notizie sul posto e aveva postato messaggi sui social in cui denunciava gli arresti di giornalisti indipendenti e le pressioni esercitate dalle autorità su famiglie di pazienti affetti dal Covid. (ANSA).