Talebani riaprono il valico tra l'Afghanistan e il Pakistan

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - I talebani hanno riaperto il valico di Chaman-Spin Boldak tra Afghanistan e Pakistan per i pedoni e il transito di beni commerciali dopo un mese di chiusura. Lo ha detto l'ambasciatore pachistano a Kabul, Mansoor Ahmad Khan, annunciando inoltre che Islamabad ha cancellato i costi dei visti per gli afghani fino al 31 dicembre 2021. Le autorità di frontiera pakistane hanno affermato che pedoni e camion che trasportavano frutta sono già entrati nella provincia del Belucistan.

Lo scorso 5 ottobre i talebani hanno chiuso a sorpresa il valico di Chaman-Spin Boldak come ritorsione per il comportamento ritenuto scorretto delle autorità di frontiera pakistane verso gli afghani che attraversavano il confine.

