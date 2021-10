Afghanistan, prima uscita pubblica del leader supremo talebano

Il misterioso 'leader supremo' dei talebani, il mullah Hibatullah Akhundzada, la cui apparizione pubblica non era mai stata ufficializzata dalla sua nomina nel 2016, ha preso parte a una cerimonia ieri sera a Kandahar, nell'Afghanistan meridionale. Lo hanno reso noto funzionari talebani.

"Il comandante dei credenti, lo sceicco Hibatullah Akhundzada, è apparso in un grande raduno presso la famosa madrassa Hakimiya e ha parlato per dieci minuti con i valorosi soldati e discepoli", ha dichiarato oggi il governo talebano con un messaggio audio a sostegno. In questa clip audio diffusa, si sente il mullah può recitare preghiere e benedizioni indistinte.

Secondo una fonte locale, Akhundzada è arrivato in questa scuola coranica a Kandahar con un convoglio di due auto sotto massima sicurezza e non sono state autorizzate fotografie. Dopo essere rimasto a lungo in silenzio su dove si trovasse, i talebani hanno annunciato a settembre che Akhundzada aveva vissuto "fin dall'inizio" a Kandahar e sarebbe apparso "presto in pubblico".

Dopo essere salito al potere, il mullah Akhundzada ha rapidamente conquistato la lealtà dell'egiziano Ayman al-Zawahiri, il leader di al-Qaeda, che lo ha definito un "emiro dei credenti", rafforzando così la sua credibilità nel mondo jihadista e nell'universo sunnita. Nella sua funzione di "leader supremo", Akhundzada è responsabile del mantenimento dell'unità all'interno del movimento islamista, una missione complessa poiché le lotte interne che hanno fratturato per anni il movimento jihadista persistono dal loro ritorno al potere a metà agosto.