G20: Modi, con Italia potenziale per incrementare relazioni

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Felice di aver incontrato il Primo Ministro Mario Draghi a Roma. Abbiamo discusso a lungo su come rafforzare l'amicizia tra l'India e l'Italia". Lo ha scritto in italiano su Twitter il primo ministro indiano Narendra Modi, commentando l'incontro di ieri con il premier Draghi a margine del G20. "C'è un potenziale immenso per incrementare le relazioni economiche, la cooperazione culturale e per lavorare insieme per un pianeta più attento all'ambiente", ha aggiunto Modi in un altro tweet. (ANSA).