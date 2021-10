Covid: Pechino chiude una parte dei suoi cinema

(ANSA) - PECHINO, 30 OTT - Pechino chiude una parte dei suoi cinema, a fronte di un aumento dei casi di Covid-19 in tutta la Cina - meno di 300, ma già troppi per la 'tolleranza zero' decisa dal governo - che ora interessano una decina di province del Paese. Ieri i nuovi casi sono stati 59, di cui due nella capitale.

Per frenare la diffusione del virus nella capitale e la sua regione, tutti i cinema del distretto di Xicheng - che conta più d'un milione di abitanti - resteranno chiusi fino al 14 novembre.

La Cina adotta la massima cautela contro il Covid anche perché mancano cento giorni ai giochi olimpici invernali di Pechino, che si aprono il 4 febbraio. (ANSA).