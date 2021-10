Pakistan: ministro, ambasciatore francese 'fuggito per paura'

(ANSA) - ISLAMABAD, 29 OTT - L'ambasciatore francese in Pakistan "è fuggito dal Paese per paura", in seguito alle violente proteste del movimento estremista musulmano Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Tlp) che ne chiede l'espulsione in relazione alla vicenda delle vignette su Maometto ripubblicate lo scorso anno dal settimanale satirico Charlie Hebdo. Lo ha detto il ministro dell'Interno pachistano, Sheikh Rashid Ahmad.

Nelle ultime due settimane il Tlp ha organizzato manifestazioni nella provincia del Punjab e i suoi sostenitori intendono raggiungere la capitale Islamabad. Fino ad ora sei agenti di polizia sono rimasti uccisi negli incidenti e 250 feriti.

"L'ambasciatore francese si è impaurito e ha lasciato il Paese", ha detto il ministro dell'Interno in un'intervista ad un canale televisivo locale, ribadendo l'impossibilità per il governo di Islamabad di espellerlo, come chiesto dai fondamentalisti, perché "il Pakistan non può permettersi l'isolamento internazionale". (ANSA).