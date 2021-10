Cina: Xi sollecita una nuova situazione sugli armamenti

(ANSA) - PECHINO, 27 OTT - Il presidente cinese Xi Jinping, a capo della Commissione militare centrale, ha sollecitato la necessità di creare una "nuova situazione" nella costruzione e nella gestione di armi e attrezzature militari, parte degli sforzi per raggiungere una categoria di forze armate di livello mondiale.

Xi, parlando in una conferenza a cui hanno partecipato anche i vertici militari, ha auspicato - nel resoconto dell'agenzia Xinhua - l'attuazione dettagliata delle linee sul rafforzamento dell'esercito e della costruzione di una "moderna gestione di armi ed equipaggiamenti per creare una situazione completamente nuova".

All'evento ha partecipato anche Zhang Youxia, vice presidente della Commissione, che ha ribadito la necessità di "accelerare la costruzione di un nuovo modello di sviluppo della costruzione di armi e attrezzature", puntando all'"autosufficienza tecnologica" della Cina. (ANSA).