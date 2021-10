India: preoccupa la Dengue a Delhi, già oltre 1.000 casi

(ANSA) - NEW DELHI, 26 OTT - Casi di Dengue ancora in crescita nella capitale indiana, con 283 nuove infezioni solo nella settimana scorsa, che portano il totale ad oltre 1000 infezioni, il picco più alto dal 2018.

Il quotidiano The Hindu scrive che secondo la denuncia del presidente del Consiglio municipale dell'area di Delhi Sud, Abhishek Dutt, le autorità sanitarie cittadine nasconderebbero le reali dimensioni del problema. "Lo fanno per mantenere un'immagine di efficienza sarebbe più utile diffondere i veri dati, per allarmare i cittadini e indurli a prendere più precauzioni" ha detto.

I medici degli ospedali confermano l'allarme di Dutt, raccontando di centinaia di pazienti visitati ogni giorno per la pericolosa febbre stagionale da puntura di zanzara.

La capitale indiana aveva riportato un totale di 217 casi in settembre, il più alto per il mese dal 2018, anno in cui complessivamente si registrarono 2.798 ammalti di dengue e quattro morti (ANSA).