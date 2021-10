La Cina inizia a vaccinare i bambini di 3-11 anni

I bambini dai tre anni in su inizieranno in Cina a ricevere i vaccini contro il Covid-19, mentre il 76% della popolazione nel Paese ha ormai completato il ciclo di immunizzazione al nuovo coronavirus. Le autorità di Pechino stanno continuando a seguire la politica di tolleranza zero nei confronti del Covid e a misurarsi con gli ultimi focolai, mentre i governi locali di città e di almeno cinque province hanno emesso nei giorni scorsi gli avvisi sull'avvio dei piani vaccinali anche per i bambini di 3-11 anni.

Il governo britannico di Boris Johnson sta valutando l'introduzione del doppio vaccino obbligatorio anti Covid per tutto il personale del servizio sanitario nazionale (Nhs): lo ha detto alla Bbc il ministro della Salute, Sajid Javid. "Una decisione finale non è stata presa, ma è qualcosa che ho in mente", ha precisato Javid, sottolineando come una misura simile esista in "molti altri Paesi" dell'Europa e come medici e infermieri non solo abbiano un maggiore rischio di infezione, ma siano anche a contatto con persone particolarmente vulnerabili. Nonostante la recente impennata dei contagi nel Regno Unito, Javid è viceversa tornato a indicare come non necessario "al momento" un ripristino delle restrizioni cautelari revocate a largo raggio dal suo governo dal 19 luglio, né - a dispetto delle sollecitazioni di vari esperti o delle indiscrezioni dei media - l'introduzione del piano B: strategia tenuta per ora di riserva dall'esecutivo, rispetto a quella attuale di scommettere solo sui vaccini per tenere a bada ricoveri e decessi, che prevedrebbe il ritorno all'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici più affollati, di un'indicazione diffusa per il lavoro da casa e l'istituzione di un qualche Green Pass vaccinale anche in Inghilterra. Il ministro si è infine detto fiducioso che malgrado tutto i britannici possano ancora avere "un Natale normale".

È in corso anche in Germania il dibattito sulle misure anticovid, alla luce del forte aumento dei contagi che si è registrato la settimana scorsa, quando venerdì si è sfiorato un record di 19 mila contagi che non si toccava da maggio. Anche oggi, il Robert Koch Institut, ha segalato un aumento dell'incidenza settimanale su 100 mila abitanti passata a 110,1. I nuovi contagi nelle 24 ore sono invece 6.573, per l'effetto weekend. Il ministro della Salute Jens Spahn, aveva affermato nei giorni scorsi di non voler prorogare lo stato di emergenza pandemica, facendolo scadere il 25 novembre ma la sua posizione è stata attaccata da diversi politic,i anche dell'Spd. Pure oggi il portavoce del ministro della Sanità ha sottolineato in conferenza stampa che l'incidenza dell'ospedalizzazione in Germania (su 100 mila abitanti nell'arco di 7 giorni) resta sotto i 3 pazienti. Tuttavia, è stato spiegato dal portavoce della Merkel, Steffen Seibert, ci sono le prime segnalazioni del rinvio di taluni interventi chirurgici in alcuni ospedali per gli sviluppi della pandemia.