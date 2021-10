G20: Corea Sud, Moon in Italia vedrà anche Papa Francesco

(ANSA) - PECHINO, 22 OTT - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in effettuerà un viaggio europeo di tre tappe la prossima settimana per partecipare al summit G20 in Italia, al vertice sul clima Cop26 in Gran Bretagna e per una visita di Stato in Ungheria.

Durante la prima tappa, Moon, che è cattolico, incontrerà Papa Francesco in Vaticano il 29 ottobre per discutere della pace nella penisola coreana e degli sforzi contro la pandemia, ha riferito il portavoce presidenziale Park Kyung-mee.

Moon, al G20 del 30-31 ottobre, prevede di discutere con i leader mondiali su come affrontare crisi climatica, lotta alla pandemia e ripresa economica globale.

Dopo l'Italia, Moon andrà a Glasgow, in Scozia, per la Cop26 sul clima (1-2 novembre): la riduzione delle emissioni di gas serra sarà in cima all'agenda della conferenza dell'Onu. La scorsa settimana, Moon ha annunciato il piano sul taglio delle emissioni di gas serra in Corea del Sud del 40% rispetto ai livelli del 2018 entro il 2030, aumentando gli sforzi del Paese.

Moon, secondo l'agenzia Yonhap, ha anche confermato la neutralità carbonica entro il 2050.

Nell'ultima tappa, Moon farà una visita di Stato in Ungheria il 2 novembre. Dopo la commemorazione dei 25 turisti sudcoreani morti nel 2019 per l'affondamento di un battello a Budapest, il presidente incontrerà l'omologo Janos Ader e il primo ministro Viktor Orban. Il 4 novembre a Budapest ci sarà il secondo vertice tra il Gruppo di Visegrad ( Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia) e la Corea del Sud. (ANSA).