A Mosca il 19-20 ottobre giro di summit sull'Afghanistan

(ANSA) - MOSCA, 15 OTT - Mosca si sta preparando ad ospitare incontri multilaterali sul processo di pace in Afghanistan. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. Stando a quanto riferito dai media russi, il 19 ottobre ci sarà un incontro della "troika allargata" sull'Afghanistan - Stati Uniti, Russia, Cina e Pakistan - che cercherà di "elaborare una posizione comune sul cambiamento della situazione in Afghanistan". Il 20 invece sarà la volta del formato di Mosca, che prevede la partecipazione anche dei Paesi dell'Asia Centrale, dell'Iran e dell'India (ma non automaticamente quella degli Usa, ndr).

