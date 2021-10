Filippine: tifone Kompasu, i morti salgono a 19

(ANSA) - MANILA, 14 OTT - E' salito ad almeno 19 morti e 14 dispersi il bilancio del tifone Kompasu, che si è abbattuto sulle Filippine provocando frane e allagamenti su tutto il territorio nazionale.

La perturbazione, secondo le autorità, ha rovesciato sul Paese in soli due giorni una quantità d'acqua che normalmente si registra nell'arco di più di un mese.

Le province dell'isola di Luzon, la più popolosa, sono state le più colpite dal tifone, cha ha provocato danni per l'equivalente di oltre 17 milioni di euro.

Le autorità stanno verificando le notizie non confermate di altri 14 morti nella provincia di Benguet, nell'interno dell'isola di Luzon. (ANSA).