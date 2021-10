Delegazione Talebani in visita in Turchia

(ANSA) - ISTANBUL, 14 OTT - Una delegazione del governo ad interim formato dai Talebani è in viaggio verso la Turchia, lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kabul Abdul Qahar Balkhi e lo fa sapere anche l'emittente privata afgana Tolo News. La notizia non è stata confermata dal ministero degli Esteri di Ankara.

Secondo il portavoce talebano, una delegazione guidata dal ministro degli Esteri del governo ad interim Amir Khan Muttaqi sarebbe diretta in Turchia dopo un "invito ufficiale da parte del ministro degli Esteri turco".

Nel comunicato, però, il nome menzionato non è quello dell'attuale ministro Mevlut Cavusoglu ma è indicato Ahmet Davutoglu, ex ministro degli Esteri e in passato tra i più importanti membri dell'attuale partito di governo Akp ma oggi alla guida di un piccolo partito di opposizione (Gelecek Partisi) dopo avere rotto i rapporti con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a partire dal 2015.

Il ministro degli Esteri turco Cavusoglu aveva annunciato nei giorni scorsi che si sarebbe presto recato in Afghanistan per una visita ufficiale. (ANSA).