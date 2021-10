Afghanistan: l'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti

(ANSA) - BRUXELLES, 12 OTT - La commissione europea annuncia la messa in campo di un miliardo di euro in aiuti alla popolazione afghana. "Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e socio-economico in Afghanistan. Dobbiamo farlo in fretta", ha sottolineato la presidente della commissione Ursula von der Leyen. (ANSA).