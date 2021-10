Cina, ricerca indipendenza di Taiwan chiude porta dialogo

(ANSA) - PECHINO, 10 OTT - La ricerca dell'indipendenza "chiude la porta al dialogo": l'Ufficio per gli Affari con Taiwan del governo cinese ha respinto in serata l'offerta di colloqui della presidente Tsai Ing-wen che oggi, in occasione della Festa Nazionale, ha detto anche che l'isola rafforzerà le sue difese in modo che nessuno possa costringerla ad accettare il percorso tracciato dalla Cina privo di libertà e democrazia.

"Il discorso della leader regionale di Taiwan ha sostenuto secessionismo e fatti distorti, appellandosi al pubblico in nome di consenso e solidarietà, mentre è in collusione con forze straniere per cercare la secessione", recita una nota. (ANSA).