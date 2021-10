Afghanistan: indagini Usa su 'fuga Ghani con valigie di dollari'

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - L'ispettore speciale generale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, John Sopki, indagherà sulle accuse all'ex presidente afghano Ashraf Ghani di aver sottratto milioni di dollari al momento della sua fuga da Kabul, prima dell'arrivo dei talebani. "Non l'abbiamo ancora provato. Stiamo indagando", ha detto Sopko in un'audizione presso una sottocommissione del Congresso, spigando di aver aperto l'inchiesta su richiesta di una commissione dello stesso Congresso. Fortemente criticato per la sua fuga dall'Afghanistan, Ghani ha sostenuto di aver lasciato il Paese per evitare violenze e ha negato di aver sottratto fondi pubblici. (ANSA).