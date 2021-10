Covid: Bali riapre a turismo internazionale il 14 ottobre

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - L'isola indonesiana di Bali riaprirà al turismo internazionale il 14 ottobre prossimo, ma solo per alcuni Paesi tra cui Cina, Nuova Zelanda e Giappone: lo ha reso noto il ministro degli Affari marittimi Luhut Pandjaitan, secondo quanto riporta la Cnn, sottolineando che tutti i passeggeri in arrivo all'aeroporto internazionale di Ngurah Rai saranno soggetti a un periodo di quarantena di otto giorni.

La riapertura del Paese e l'allentamento delle misure anti Covid, ha spiegato il ministro, devono avvenire gradualmente perche' l'Indonesia "non vuole che accada l'imprevisto".

L'Indonesia è stata tra i Paesi asiatici più colpiti dal coronavirus con oltre quattro milioni di casi e 142.000 morti.

Tuttavia, il numero di casi giornalieri è crollato nelle ultime settimane da un picco di oltre 56.000 infezioni a metà luglio di quest'anno a 1.100 domenica scorsa. (ANSA).