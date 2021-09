Corea Nord respinge dialogo Usa ma riavvia contatto con Seul

(ANSA) - SEUL, 30 SET - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha respinto l'offerta di apertura di un dialogo fatta dagli Stati Uniti, definendola "una facciata per nascondere i loro inganni e i loro atti ostili". Lo riferisce il quotidiano ufficiale nordcoreano Rodong Sinmun.

"Dall'avvento della nuova amministrazione Usa, la minaccia militare statunitense e la loro politica ostile nei nostri confronti non sono minimamente cambiate, ma sono diventate più astute", ha detto Kim parlando all'Assemblea Suprema del Popolo.

Il leader nordcoreano ha però annunciato che le linee di comunicazione transfrontaliere con la Corea del Sud saranno ripristinate all'inizio di ottobre, parte degli sforzi per migliorare le relazioni intorno al 38/mo parallelo.

"Spetta interamente a Seul determinare la traiettoria futura delle loro relazioni". Il leader, ha riferito l'agenzia ufficiale Kcna, "ha espresso l'intenzione di fare in modo che le linee di comunicazione Nord-Sud che erano state interrotte a causa delle deteriorate relazioni intercoreane siano ripristinate a inizio ottobre".

Ieri la Corea del Nord ha annunciato di aver sperimentato con successo un missile planante ipersonico, di difficile intercettazione. Oggi su richiesta di Usa, Francia e Regno Unito si riunisce il Consiglio di Sicurezza Onu sugli sviluppi nordcoreani. (ANSA).