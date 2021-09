Covid: Thailandia valuta dimezzamento quarantena per turisti

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Per ridare vigore all'industria turistica, vitale per la sua economia, la Thailandia si appresta a dimezzare il periodo di quarantena in albergo, attualmente di 14 giorni, per gli arrivi nel Paese di stranieri vaccinati contro il Covid. La proposta del Comitato per il controllo delle malattie, riferisce la Reuters sul suo sito, presenterà la proposta al governo lunedì prossimo.

L'industria turistica nazionale, che nel 2019 aveva visto 40 milioni di visitatori, è stata duramente colpita dalla politica di stretti controlli sugli ingressi seguita negli ultimi 18 mesi. "Ridurre la quarantena non è solo una decisione per il turismo, ma andrà anche a beneficio dei viaggi per affari e degli studenti stranieri", ha detto un alto responsabile del settore sanitario, Opas Karnkawinpong.

La proposta prevede che per gli stranieri in entrata che non presentino un certificato di vaccinazione la quarantena durerà 10 giorni se arrivati via aerea e 14 giorni se entrati nel Paese via terra.

Fino ad ora solo nelle isole di Phuket e Samui la quarantena per i turisti è stata completamente abolita come parte di un progetto pilota. Meno di un quarto dei 72 milioni di thailandesi sono stati finora vaccinati contro il Covid, che ha provocato quasi 16.000 morti. (ANSA).