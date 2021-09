Afghanistan: talebani, ragazze a scuola 'al più presto'

(ANSA) - KABUL, 21 SET - Le ragazze in Afghanistan torneranno a scuola "il più presto possibile": lo ha detto il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid. "Stiamo definendo le cose... accadrà il più presto possibile", ha affermato Mujahid riferendosi all'istruzione delle giovani afghane.

Il portavoce ha inoltre assicurato che i talebani hanno abbastanza soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, ma "hanno bisogno di tempo". A un mese dalla presa del potere dei talebani in Afghanistan, molti funzionari lamentano di non aver ricevuto lo stipendio da almeno due mesi. (ANSA).