Talebani, Usa siano generosi nell'aiutare l'Afghanistan

(ANSA) - KABUL, 14 SET - I talebani hanno accolto l'impegno da oltre 1 miliardo di dollari in aiuti promessi dalla comunità internazionale ed hanno esortato gli Stati Uniti a essere più generosi. "L'Emirato islamico farà del suo meglio per fornire questo aiuto alle persone bisognose in modo del tutto trasparente", ha affermato Amir Khan Muttaqi, attuale ministro degli Esteri nel nuovo esecutivo afghano. "L'America è un grande Paese, devono mostrare generosità", ha aggiunto in una conferenza stampa. (ANSA).