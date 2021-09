Qatar, nessun impegno su scalo Kabul senza accordi con talebani

Il Qatar non si assumerà la "responsabilità" dell'aeroporto di Kabul senza accordi "chiari" sulle sue operazioni con tutte le parti coinvolte, compresi i talebani: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, durante una conferenza stampa.

"Dobbiamo assicurarci che tutto sia affrontato in modo molto chiaro, altrimenti... non siamo in grado di assumerci alcuna responsabilità dell'aeroporto (se) tutte queste cose non vengono affrontate", ha detto il ministro.