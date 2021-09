Talebani, donne non possono fare ministri, devono fare figli

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Una donna non può fare il ministro.

E' come se le mettessi sul collo un peso che non può sostenere.

Non è necessario che le donne siano nel governo, loro devono fare figli". Così il portavoce talebano Sayed Zekrullah Hashim, rispondendo in un'intervista alla rete afgana Tolo News a una domanda sul nuovo esecutivo esclusivamente maschile. "Le donne che protestano non rappresentano tutte le donne afghane", ha aggiunto il portavoce.

"Le quattro donne che protestano nelle strade non rappresentano le donne dell'Afghanistan. Le donne dell'Afghanistan sono quelle che danno figli al popolo dell'Afghanistan, che li educano secondo i valori islamici", ha proseguito il portavoce dei sedicenti studenti coranici.

"Negli ultimi 20 anni, qualunque cosa abbia detto questo media -- ha aggiunto Hashimi, rispondendo all'intervistatore di Tolo News -, cosa hanno fatto gli Stati Uniti e il suo governo fantoccio in Afghanistan se non permettere la prostituzione negli uffici?". (ANSA).