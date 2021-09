11/9: Biden, non c'è nulla che l'America non possa superare

(ANSA) - WASHINGTON, 09 SET - "Mentre continuiamo a riprenderci da questa tragedia, sappiamo per certo che non c'è nulla che l'America non possa superare": lo afferma Joe Biden proclamando il 10 e l'11 settembre 'Giorni nazionali di preghiera e ricordo' in occasione del ventennale degli attacchi di Al-Qaida alle Torri Gemelle e al Pentagono. "I semi del caos, piantati quel settembre da coloro che desideravano ferirci, sono fioriti invece in campi di speranza per un futuro più luminoso", sottolinea, assicurando che le vittime dell'11/9 non saranno "mai dimenticate". (ANSA).