Nucleare: Aiea, compromesso nostro monitoraggio in Iran

(ANSA) - VIENNA, 07 SET - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) afferma che il compito di monitoraggio del programma nucleare in Iran è stato "gravemente compromesso" e annuncia che Teheran ha aumentato le scorte di uranio altamente arricchito. E' quanto si legge in un rapporto ottenuto in anteprima dalla France Presse.

"Dal febbraio 2021, le attività di verifica e sorveglianza sono state seriamente ostacolate dalla decisione dell'Iran" di limitare le ispezioni, scrive l'organismo delle Nazioni Unite.

(ANSA).