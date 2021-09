Afghanistan: talebani, governo provvisorio 'nei prossimi giorni'

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "Nei prossimi giorni assisteremo all'annuncio del governo", ha detto oggi il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. "Il governo sarà probabilmente un governo provvisorio, con margini di riforma, cambiamento e altri passi fondamentali", ha aggiunto Mujahid in una conferenza stampa, di cui riferisce al Jazeera online.

"Il prossimo governo deciderà come andare avanti", ha detto ancora Mujahid, precisando che le elezioni "per ora non sono in vista". (ANSA).