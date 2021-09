Gen. Milley, condizioni per guerra civile in Afghanistan

(ANSA) - ROMA, 05 SET - In Afghanistan "ci sono le condizioni per una guerra civile", secondo il capo di stato maggiore dell'Esercito Usa, gen. Mark Milley, intervistato da Fox News. "Non so dire se i Talebani riusciranno a governare, a consolidare il loro potere, ma vedo buone probabilità per una guerra civile estesa che potrebbe portare a una ricostituzione di Al Qaida o a una crescita dell'Isis o di altri gruppi terroristici", ha detto il militare americano.

Milley ha ribadito che il terrorismo potrebbe "risorgere" nella regione "entro 12 o 24 o 36 mesi". (ANSA).