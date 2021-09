Kerry alla Cina, basta con le centrali a carbone

La costruzione in Cina di centrali a carbone potrebbe annullare gli sforzi del mondo intero contro i cambiamenti climatici. Lo ha detto l'inviato Usa John Kerry parlando con i giornalisti dopo un incontro in Cina, a Tianjin, con alti funzionari. "La creazione di nuove centrali a carbone rappresenta una sfida significativa agli sforzi del mondo", ha affermato Kerry, spiegando di aver detto alla Cina, che è il più grande inquinatore del pianeta, di smettere di costruire tali impianti per non "annullare la capacità del mondo di raggiungere lo zero netto entro il 2050". (ANSA).