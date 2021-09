Afghanistan: Borrell, impegno condizionato con i talebani

(ANSA) - BRUXELLES, 02 SET - "Con i talebani" in Afghanistan "ci impegneremo in una discussione, ma sulla base di condizioni.

Sarà un impegno basato sulle condizioni". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, al termine della ministeriale informale Difesa.

Sulle forze di impiego rapido "mentirei se dicessi che oggi c'è stata una completa ed esplicita unanimità. Ma non importa, perché oggi era una discussione interlocutoria. La Bussola strategica" di cui le forze di rapido impelo fanno parte "sarà presentata e spero approvata il 16 novembre", ha aggiunto.

(ANSA).