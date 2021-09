Vaccini: record in India, 13,3 milioni di dosi in 24 ore

(ANSA) - NEW DELHI, 01 SET - Record di vaccinazioni ieri in India con oltre 13 milioni e 318 mila dosi somministrate in 24 ore: lo dicono i dati diffusi dal ministero della Sanità.

La corsa all'immunizzazione è così giunta a oltre 654 milioni di indiani che hanno avuto almeno la prima iniezione. Degli oltre 1,3 miliardi di indiani, circa l'11% è completamente vaccinato.

Sempre secondo il ministero, i nuovi casi di positività al Covid registrati ieri sono stati quasi 42 mila, un dato che conferma il trend medio della settimana scorsa, e i decessi 460.

(ANSA).