Talebani: nuovo governo sarà senza alcun dubbio islamico

(ANSA) - PECHINO, 01 SET - Il nuovo governo dei talebani in Afghanistan "senza alcun dubbio, sarà un governo islamico.

Qualunque sia la combinazione, che sia islamico è garantito". Lo ha detto il portavoce Zabihullah Mujahid, in un'intervista alla Cgtn, canale in lingua inglese del network statale cinese Cctv.

Mujahid ha aggiunto di sperare che le discussioni e le consultazioni sulla formazione dell'esecutivo portino a una buona conclusione. (ANSA).