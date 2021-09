Afghanistan: Johnson, afghani benvenuti in Gb, li sosterremo

(ANSA) - LONDRA, 01 SET - Il Regno Unito ha alle spalle "una storia di aiuto a chi ha bisogno di cui deve andare orgoglioso" e saprà "dimostrarne" di esserne degno "ancora una volta garantendo sostegno agli afghani che abbiamo accolto". Lo ha assicurato oggi in un tweet il primo ministro britannico, Boris Johnson.

Londra ha contribuito negli ultimi giorni all'evacuazione da Kabul di 15.000 persone in fuga dai talebani, inclusi oltre 8000 afghani (più di qualunque altra missione europea e seconda solo agli Usa), ma non ha potuto portar via almeno un migliaio di suoi ex collaboratori locali oltre a 100-200 britannici: cosa che è valsa critiche al governo Tory. Johnson ha tuttavia promesso di voler accogliere nei prossimi mesi fino ad altri 20.000 afghani, 5.000 dei quali entro quest'anno, per la cui uscita dal Paese asiatico, dopo il completamento del ritiro militare occidentale, trattative sono già in corso con i talebani attraverso la mediazione del Qatar. Evacuazioni che in primo luogo dovranno riguardare gli ex collaboratori e familiari rimasti indietro. "Noi - ha sottolineato lo stesso premier ieri sera - abbiamo un immenso debito verso chi ha lavorato con le nostre forze armate in Afghanistan e sono sono determinato a offrire a tutti loro, famiglie incluse, il sostegno di cui hanno bisogno per ricostruirsi una vita qui nel Regno Unito". (ANSA).