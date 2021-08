Afghanistan: Berlino, no a quote rifugiati in Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 31 AGO - "Non credo sia molto saggio parlare di numeri, perché i numeri ovviamente innescano un effetto calamita e non lo vogliamo". Lo ha detto il ministro degli Interni tedesco, Horst Seehofer, prima di entrare alla riunione straordinaria con i suoi omologhi europei parlando della possibilità di stabilire delle quote nell'Unione europea per accogliere i rifugiati afghani. Il governo federale tedesco ha sempre concordato programmi di insediamento per "persone particolarmente maltrattate" e "siamo pronti anche per questo", ha precisato, esortando l'Ue ad agire "bene e rapidamente" per evitare che si apra una crisi come quella del 2015. (ANSA).