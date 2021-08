Bozza Onu, Afghanistan non diventi base per il terrorismo

(ANSA) - NEW YORK, 30 AGO - Nella bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che verrà votata alle 15 locali, le 21 in Italia, si "esige che il territorio afghano non venga utilizzato per minacciare o attaccare alcun Paese, per ospitare o addestrare terroristi, per pianificare o finanziare atti terroristici". Il documento, di cui l'ANSA ha avuto copia, è stato elaborato da Francia, Gran Bretagna e Usa.

Nella bozza, si riafferma "l'importanza di sostenere i diritti umani, compresi quelli delle donne, dei bambini e delle minoranze". Inoltre, "si chiede poi di rafforzare gli sforzi per fornire assistenza umanitaria all'Afghanistan e si domanda a tutte le parti di permettere un accesso pieno, sicuro e senza ostacoli alle Nazioni Unite, alle sue agenzie e ai suoi partner". (ANSA).